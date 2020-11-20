內政部近期研擬「實價登錄2.0」法案，希望揭露房價從區間到每個門牌，但仍遇到重重阻力。數字(5287)旗下房屋交易平台591房屋交易網運用大數據技術，推出「591實價登錄」，獨家提供全台最強的「揭露到門牌」的實價查詢功能，可查詢到全台灣具體到每個門牌、並拆算車位價格的房屋交易實價，不限於特定房仲的物件，所有全台房屋交易都可查得到。

為了幫助購屋民眾獲得更透明的資訊，591實價登錄運用大數據技術，推出台灣第一個「真」實價登錄平台，通過整合內政部實價登錄網、公寓大廈管理委員會及其他系統資料，排除特殊交易，再拆分車位價格，讓民眾不限於特定房仲的物件，全台房屋的交易可以查詢實價到「門牌」，房價更透明。

591房屋網表示，591實價登錄致力於呈現透明資訊，促進買賣雙方交易，健全房市發展。而實價登錄的信息揭露得不夠即時與透明，藉由新推出的「真」實價登錄功能，即使政策還沒有強制揭露交易價格到門牌，消費者還是可以享受科技的便利，在購屋交易中獲得更多透明資訊，維護購屋者的權益。

591實價登錄特色包括：1.揭露交易價格到具體門牌；2.拆算車位、剔除特殊交易；3.提供議價率、同戶歷年移轉紀錄、社區平均成交價三大議價參考資訊；4.支援APP查價與劃圈查價。

(時報資訊)