導線架廠-界霖(5285)車用導線架新產品布局傳佳音，應用於車用ESD的導線架順利通過歐洲客戶認證，預計明年第1季開始出貨，隨著全球車市銷售回穩，且工業及家電等產品需求增溫，界霖營運擺脫谷底快速向上，界霖董事長蔡上元表示，第4季業績可望比第3季好，明年業績亦可望比今年好。

歷經今年上半年新冠肺炎疫情重擊、各國封城封國急凍之後，全球車市因各大車廠復工於今年第3季回神，積極補庫存及壓抑已久終端需求同時引爆，讓前3季業績飽受疫情影響的界霖營運走出谷底，因疫情而遲未通過認證的新產品也在車廠加速認證下順利於10月通過車廠認證。

據了解，此次界霖通過歐洲客戶認證的為應用於車用啟動系統保護裝置EDS上的導線架，此產品界霖去年即已開發完成送樣，但受到疫情影響，認證到今年10月才拿到，預計明年1月或2月可開始出貨，為公司車用產品再添動能。

除車用產品隨車市需求回溫出貨開始被客戶追著跑，在工業及消費性產品部分，界霖目前接單也相當好，尤其是家電部分，大陸洪災引爆大陸家電更換需求，界霖家電消費性產品訂單狀況很不錯，雖然毛利率沒有車用及工業產品高，但對公司營運還是有正面助益。

受到車市需求不佳影響，今年前3季界霖車用產品佔比約28%，低於去年40%，工業產品前3季佔比則從去年的19%攀升至21%，3C及消費型產品佔比則由去年41%拉升到51%。

在客戶訂單強勁下，界霖10月合併營收回升至3.81億元，為去年7月以來新高，累計前10月合併營收為34.52億元，蔡上元表示，公司營運最壞狀況已經過去，第4季會比第3季好，明年看起來比今年樂觀，明年業績會比今年好。

(時報資訊)