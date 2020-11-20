衛福部及各縣市公告明年最低生活費標準，台北市貧窮線將調高663元，調升後月入兩萬五以下在台北市就屬於中低收入戶。財經專家謝晨彥接受《中時新聞網》訪問表示，台灣的薪資是天堂與地獄的差別，且呈現K型化的趨勢，薪資高與薪資低的族群將會更為兩極化。今年所公布的台灣平均薪資是五年來最高，分析結果顯示只是一小部份的人加薪因此拉抬平均，無法真的代表大多數。

貧窮線明年調高25k淪貧戶 財金博士:天堂與地獄的差別

謝晨彥指出：「貧富是天堂與地獄，假若你是高科技產業本來就一直在天堂，貧窮對你來說根本是從雲端往下看，就算下面的人在罵你，你還以為他在跟你打招呼，開心的跟他揮手，這就是高度的差別。」

財經專家謝晨彥接受《中時新聞網》訪問表示，台灣的薪資是天堂與地獄的差別，且呈現K型化的趨勢。(圖/范佐意)

此次明顯調薪的有兩個產業，一為營建業，謝晨彥表示：「營建業回溫和炒房有明顯關聯，而營建業大部分是房仲業代銷，因此業務獎金有帶動平均數字效果的可能」，二為台積電，台積電加薪百分之二十，台積電員工大概四萬人，而全台就業人口超過一千萬人，調薪比例只是一大群人中的少數。

台股突破萬三挑戰萬四，謝晨彥認為，今年台股達萬四並不困難，而外資甚至預期有機會達到萬五。外資持續買進是推動台股的重要力量，在１０月以前外資都是賣超，但在美國大選後，資金陸續回流且力道強大，１２月雖然會受到長假影響而暫停，但預估明年１月就會回歸買超，甚至更積極，因此台股整體趨勢較為樂觀。

疫情壟罩下，台灣的經濟似乎沒有受到太大的影響，謝晨彥指出，以疫情嚴重度和經濟成長狀況做對比，台灣的評分是非常高的，疫情控制良好，經濟成長率也樂觀，因此現階段台灣取得相對優勢，許多國外製造業的訂單會集中到台灣，謝晨彥認為這個優勢會延續到明年第一季。

(文字採訪/邱蘭婷、攝影剪輯/范佐意)

(中時新聞網)