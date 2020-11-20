自小客車與救護車發生車禍 國民黨澎湖縣黨部無辜遭殃 13:032020/11/20 中時 陳可文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澎湖自小客車與救護車發生車禍。（陳可文／澎湖傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 20日中午時刻，澎湖縣1輛自小客車BAE-0865行經馬公市區治平路、文化路十字路口，疑似車速過快，猛力衝撞正載送病患送醫途中的救護車，所幸駕駛輕傷、人員平安，自小客車車門凹了大窟窿、救護車車頭全毀，最無辜的國民黨澎湖縣黨部遭池魚之殃，圍牆被撞倒了一大半。 (中時 ) #澎湖 #小客車 #救護車 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自小客車與救護車發生車禍 國民黨澎湖縣黨部無辜遭殃 13:032020/11/20 社會 Model 3 時速 160 公里飆撞斷二截！輪胎電池四處噴飛，駕駛下車安然無恙 10:262020/11/20 汽車情報-汽車新聞 中華北街不畫紅線 恐影響救災 04:102020/11/20 地方新聞 壽險業坦言 失扶險有3大風險 04:102020/11/20 財經要聞 醫師遭控與病患發生關係、劈腿 今自請離職 09:342020/11/20 社會 北市塔城街口 維持兩段式左轉 04:102020/11/20 地方新聞 陸版絕命終結站！國中生場邊觀戰 羽球拍斷裂插進眉骨「開顱兩次仍亡」 10:142020/11/20 兩岸 永齡基金會推H2U健康ATM 導入校園與職場 12:452020/11/20 財經 「麗娜輪」台南安平-澎湖首航 今試營運 13:482020/11/20 生活 台應多與對岸溝通 賴正鎰：爭取第二輪加入RCEP 04:102020/11/20 全球財經 社會熱門新聞 法務部長批惡行惡狀 劉承武翹班開管委會咆哮住戶只記警告 - 社會 遭軍人押到公廁及海堤硬上拍片 女泣訴：我拒絕他還一直動 - 社會 國三女上學途中遭陌生男鎖喉強拉入巷 家長嚇壞警火速逮到人 - 社會 違法放貸53億還收3億回扣 永豐金創辦人何壽川一審判8年半 - 社會 又一名受害者！新北狼醫慣用SOP曝光 誘騙多人做不安全性行為 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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