20日中午時刻，澎湖縣1輛自小客車BAE-0865行經馬公市區治平路、文化路十字路口，疑似車速過快，猛力衝撞正載送病患送醫途中的救護車，所幸駕駛輕傷、人員平安，自小客車車門凹了大窟窿、救護車車頭全毀，最無辜的國民黨澎湖縣黨部遭池魚之殃，圍牆被撞倒了一大半。

(中時 )