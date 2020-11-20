蔡總統將出席「潛艦國造建造案開工典禮」，總統府發言人張惇涵表示，自去年5月潛艦國造廠區動土後，潛艦國造原型艦也預計於下週11月24日開工，總統以實際行動證明出席，這代表潛艦國造計畫往前踏出新的里程碑。

張惇涵指出，蔡總統上任後啟動的潛艦國造計畫，是落實國防自主、提升國防產業政策的重要環節，也是落實台灣防衛戰略及建軍需求的重要關鍵。

張惇涵說，蔡總統預計將出席當日開工典禮，為國軍、台船、中科院等所有投入的工作夥伴加油打氣，也用最實際的行動證明，台灣推動潛艦國造的堅定決心。

(中時 )