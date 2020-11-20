蔡總統24日將出席潛艦國造案開工典禮 13:012020/11/20 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡總統24日將出席潛艦國造案開工典禮。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡總統將出席「潛艦國造建造案開工典禮」，總統府發言人張惇涵表示，自去年5月潛艦國造廠區動土後，潛艦國造原型艦也預計於下週11月24日開工，總統以實際行動證明出席，這代表潛艦國造計畫往前踏出新的里程碑。 張惇涵指出，蔡總統上任後啟動的潛艦國造計畫，是落實國防自主、提升國防產業政策的重要環節，也是落實台灣防衛戰略及建軍需求的重要關鍵。 張惇涵說，蔡總統預計將出席當日開工典禮，為國軍、台船、中科院等所有投入的工作夥伴加油打氣，也用最實際的行動證明，台灣推動潛艦國造的堅定決心。 (中時 ) #潛艦 #開工 #出席 #蔡總統 #典禮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨公布22日遊行道具 將推出民進黨萊豬幹話撲克牌 11:122020/11/20 政治 國道一號湧泥漿 搶修12小時 04:102020/11/20 地方新聞 復興造船工業兼防獨 英首相矢言打造歐洲最強海軍 02:342020/11/20 軍事 立院成立台灣新住民權益發展促進聯盟 羅美玲 ：願新住民安住台灣 12:372020/11/20 政治 蔡連任後首場大型抗議 11／22反萊豬挺中天遊行 港媒驚呼：至少2萬人參加 08:442020/11/20 政治 張毅追思會 侯孝賢、張小燕眾好友出席 李行哽咽：他是有智慧的人 10:452020/11/20 娛樂 TCSA、GCSA企業永續獎 頒獎表揚 04:102020/11/20 產業特刊 關台大事 柯促蔡蘇表態 04:102020/11/20 焦點要聞 迎備貨潮 被動元件Q4按讚 04:102020/11/20 證券．權證 亞東技術學院加冠典禮 落幕 04:102020/11/20 產業特刊 政治熱門新聞 蘇貞昌何時下台？王世堅爆一時間：他萬萬沒想到 - 政治 就是今天 黃捷罷免案10點送件 罷捷總部宣示：號角響起了 - 政治 台灣沒加RCEP怎麼辦？美國專家曝拜登團隊最新計畫 - 政治 共機是假象？ 林郁方驚爆關鍵：就要台灣的命 - 政治 空軍退役少將孫德平逝世 林佳新難過證實 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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