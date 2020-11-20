台北女網友19日於臉書爆料表示，有位靠撿拾資源回收維生，82歲高齡的阿嬤收到一名女子給予的泡麵，但沒想到這泡麵竟已過期一年，讓她看了氣得大罵「妳家很缺垃圾袋是嗎？」而貼文一出，也引發不少網友撻伐。

原PO於臉書《爆廢1公社》憤怒發文，她指出有一名高齡82歲不識字的阿嬤，長期靠撿拾資源回收維生，但卻有一女子拿了一包泡麵說要給阿嬤吃，甚至謊稱這是家中婆婆要買給孫子的，但因與婆婆相處不睦，所以不願給孩子，才轉送給阿嬤。

看似好心贈與阿嬤的泡麵，其實已過期1年。（圖／翻攝自爆廢1公社）

看似出於好心，但仔細一看赫然發現，泡麵上的製造日期為2018年8月29日，有效期為2019年6月28日，過期已超過一年，讓她氣得大罵「妳家很缺垃圾袋是嗎？來哩來！我免費送妳垃圾袋，看妳要不要把自己裝進去！」原PO表示自己並不認識這名女子，但此行為讓她非常憤怒。

文章曝光後，也引發不少網友不滿、撻伐，「自己不要的垃圾，強迫別人當寶...」、「2019放到現在.....她家是回收廠嗎」、「要給人也要看清楚有沒過期啊！很過分」、「人在做，天在看，會有報應的」、「欺負老人家，喪盡天良！」、「假好心，還自以為在做功德，太可惡了」。

(中時新聞網)