議員批國家壓制不同聲音 盧秀燕：新聞自由被剝奪 摧毀台灣民主

中天新聞台遭撤照，引發熱烈議論，台中市議員陳文政20日在市政總質詢時表示，國家近日透過電視台換照方式壓制不同聲音，詢問市長盧秀燕對此的看法。盧秀燕強調，3、40年來國人共同爭取的言論自由，若國家做出不適當處分，很可能毀於一旦，也摧毀國際信譽，令人遺憾、痛心。

陳文政說，最近大家討論關心的新聞事件，盧秀燕是記者出身，質疑國家對不同聲音就要壓制，民眾不認同，詢問盧秀燕擔任記者多年，對這起侵害言論自由事件看法。

台中市議員陳文政說，捍衛民主價值，台灣不是一言堂，言論自由對於新聞有不同論述，應該有更大包容力。（盧金足攝）

盧秀燕表示，台灣民主價值能傲視全世界，台灣民主價值有兩個自由非常重要，讓我們跟其他國家不一樣、能傲視全世界，一個是「言論自由」，可自由發表言論不受法律或不正當打壓；第二是「新聞自由」，這些都是我們驕傲的民主價值，兩個理念受到打壓、被剝奪，等於摧毀台灣民主、摧毀在世界受尊崇或尊敬的價值。

「對政府透過干預剝奪新聞自由，不一樣的聲音，我深不以為然」，盧秀燕強調，她擔任過電視記者，特別感同身受，今天如果國家做出不適當處分，3、40年來國人共同爭取的新聞自由，毀於一旦，非常不值得。

盧秀燕說，台灣累積這麼好的國際信譽，如果要輕易摧毀，它很簡單，可是令人遺憾，太不值得了，應該更包容，捍衛民主價值，台灣不是一言堂，國人共同爭取的新聞言論自由，倒退到數十年前，非常可惜、非常遺憾、非常痛心，很不值得。

陳文政說，全世界對於言論、自由都一樣的重視，如美國川普總統選舉時，也沒有對電視台做出秋後算帳，言論自由對於新聞自有不同的論述，我們應該更加的包容力，呼籲「我們共同捍衛台灣」。

(中時 )