林姿佑日前上《聚焦2.0》透露爸爸資深演員林照雄，因糖尿病緊急送醫的驚險過程。70幾歲的林照雄一向身強體壯，有段時間突然爆瘦，食慾不振，當時家人沒有病識感，以為只是上了年紀沒胃口，還帶他出門大吃甜點，沒想到隔天病懨懨躺在床上，完全無法起身站立，才趕緊送醫院急診，被醫生診斷為酮酸中毒。原來，林照雄早已是糖尿病患者，卻因無知疏忽照顧，必須住進加護病房治療。

林姿佑說家族有糖尿病史，一家都是患病高危險群，但因身體無異狀，很難知道早已患病：「爸爸本身壯壯的，平常也吃很多。」直到林照雄短時間內爆瘦、食慾不振，家人以為上年紀心情不佳，還帶他大吃大喝，導致他完全無法站立，驚覺事情大條，趕緊送醫才知道早已得了糖尿病。糖尿病除了家族遺傳外，也與飲食習慣有關，林姿佑說早年家境辛苦，爸爸為了省錢，拍戲結束後都以一碗白飯、醬菜配花生果腹，長期下來醣份攝取過量，成為糖尿病潛在病患，現在林姿佑嚴格控管爸爸飲食，為健康把關。

林姿佑瘦身有成。（年代提供）

而林姿佑近日瘦身有成，三個月瘦了16公斤，從肥胖大嬸變身窈窕美魔女。她因為在購物台工作壓力大，沒時間吃正餐，常吃甜點零食紓壓，不僅肥胖，四年前身體也出狀況，被診斷出腦下垂體腫大，嚇得她開始正視健康問題：「我要好好整理身體，如果我再不整理，下半輩子就要跟醫生做朋友了。」林姿佑靠著戒糖控制飲食，狠剷16公斤肥肉，身體變得健康也更有自信：「以前胖的時候只能賣婆媽用品，鍋碗瓢盆，現在可以穿美衣、賣鑽石了。」

(中時 )