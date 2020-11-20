林鳳國小扯鈴資料館有扯玲隊歷年活動紀錄，歷屆獎盃。（劉秀芬攝）

台南市六甲區林鳳國小扯鈴隊遠近馳名，成立33年以來獲獎無數，學校畢業生近半數以上都會扯鈴，今年適逢學校建校百年，校慶系列活動以扯鈴為主題，不但邀請校友回娘家表演扯鈴，學校扯鈴隊21日校慶當天也將演出「躍動的精玲」繪本內容，讓大家回味林鳳國小扯鈴隊的輝煌歷史。

林鳳國小扯鈴隊成立於自1987年，當時各校發展「一校一技藝」特色，當年在校長陳建州及家長的支持，主任梁炎泉挑選5名男同學遠赴南投縣鳳鳴國中學習，第二年開始以女同學為主，並遊說得到全縣舞蹈比賽第4名的林奇姿同學加入，於比賽中加入舞蹈元素，自此扯鈴隊得獎連連。

林鳳國小扯鈴隊校友林奇姿（左）與陳怡君為校慶活動再度合體演出。（林奇姿提供／劉秀芬攝台南傳真）

校長陳榮宗說，林鳳國小雖是小校，但扯鈴隊遠近馳名，家長也很支持，學生三年級開始就可以加入扯鈴隊，學校也搭配韻律舞蹈課程，增進學童應變能力、合作能力、運動精神；低年級的學生也要在旁見習，幾乎每個學生都會基本運鈴。

今年百年校慶活動，學校決定以扯鈴為主題，文宣LOGO標誌也以扯鈴為發想，紀念品更由學童利用工藝課製作木頭雷雕鑰匙圈，配上3D列印的小扯鈴；扯鈴隊表演搭配學校出版的「躍動的精玲」繪本故事，也邀歷屆扯鈴隊校友回校表演扯鈴舞蹈。

受邀回校表演的校友林奇姿，就是「躍動的精玲」繪本主角，她們籌畫大半年，找到12名校友，有的遠住在台北，假日經常回台南一起排練，創隊的梁炎泉也前往觀看排練，與隊員敘舊。「真的很辛苦」，林奇姿回憶小時候練習情形，不僅曾被扯鈴打傷鼻梁縫好幾針，指甲也練到脫落，皮膚曬到像黑炭。

陳榮宗說，現在學校蓋了活動中心，學生練習不用那麼辛苦了，但現在少子化，每年級學生十多人，參加扯鈴隊學生不到20人，每天早上仍要練習40分鐘，星期五下午再加強練習，為了校慶的表演活動，同學十分努力排練，希望能呈現最好的表演，讓校友們回味起在校時的歡樂時光。

(中時 )