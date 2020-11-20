健保會原訂今日進行費率審議，但因安全準備金水位、政府負擔36%的爭議未解決，費率審議將延後至下周五進行。健保署本週將提供進一步試算資料，留待週五臨時會參考，健保會依法必須在12月前完成審議，否則就會交給衛福部決定，並由行政院拍板訂出明年的費率。

健保會執行秘書周淑婉表示，今日健保會主要的時間都花在討論牙醫部門、西醫基層和中醫部門總額明年度預算的分配，以及業務報告，未實質針對費率進行討論，原因在於各委員對於安全準備金要留1個月、1個半月、2個月等，都有意見。由於安全準備金水位喬不攏，健保會決定給予一周時間，讓健保署準備試算資料。

民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，今日健保署提供的資料都是安全準備金大於2個月的版本，但其實法律規定安全準備可以介於1到3個月，若只有1個月也符合下限。今日付費者代表希望可以有更多資料去試算，因此才會希望下周再討論。

滕西華表示，明年恰逢國保、勞保、健保3保皆漲，大家的負擔確實有點重，到底要不要收超過1000億、2個月的安全準備，這是值得討論的，畢竟人民、雇主的過度負擔也會影響經濟發展。若安全準備訂在2個月，加上剩下的200多億，就會有1500億元，已經接近一個西醫基層總額，因此她認為這一點需要審慎評估。

除了安全準備金，陽明大學公衛所教授、台灣健康經濟學會理事長周穎政表示，政府未實質負擔36%的爭議也是無法討論出費率的因素。由於政府有欠費疑慮，造成不確定因素太多，費率的討論就會處在假設之下，以至於健保署需要多一周時間做準備和溝通。

周穎政表示，安全準備金要準備多少，以及政府要不要還欠費，都和費率要怎麼調整有關，健保會今日要談費率，政府理應先前就做好準備，會議才會有效率。他個人傾向於從國家經濟的發展來看問題，多一些安全準備，長期來看對國家是好的，在人口老化、科技進步的趨勢下，多做準備，財務才會比較健全。雖然今年遇到疫情，很多人說要「苦民所苦」，但只有健保的體系弄好，才能照顧到辛苦的人。

周淑婉表示，根據規定，健保會必須在年底最後1個月以前完成費率的審議，因此下周五會召開臨時健保會，研判費率應會在當日出爐。若屆時仍無共識，就會交給衛福部決定，並由行政院拍板。

(中時 )