鴻海旗下封測廠訊芯-KY(6451)2020年前三季獲利逆風穩揚，公司對營運後市展望樂觀，對第四季營運正向看待、並看好明年是成長爆發年。訊芯今（20）日股價開高後勁揚5.53％至124元、登4個月波段高點，隨後漲勢雖見收斂，仍維持逾1.2％穩健漲勢。

訊芯前三季合併營收34.4億元、年減20.98％，但毛利率30.05％、營益率17.9％，分創同期次高及近4年同期高點。即便業外顯著由盈轉虧，歸屬母公司稅後淨利4.74億元、年增7.21％，每股盈餘4.51元，亦雙創近4年同期高點。

訊芯董事長徐文一表示，雖然新冠肺炎疫情及中美貿易戰對今年營運影響甚多，但訊芯迅速因應啟動越南為第二生產基地，並將危機化為轉機，第三季毛利率出現不錯的向上趨勢，使公司在波濤洶湧中仍乘風破浪，獲利維持穩健成長。

訊芯10月自結合併營收4.31億元，月減10.78％、年減1.21％，為近3月低點。累計前10月合併營收38.71億元，年減19.18％，仍創同期第3高。展望本季，徐文一預期若產品組合不變，毛利率亦可望維持不錯趨勢，今年將能繳給股東滿意的成績。

徐文一指出，訊芯目前兩岸客戶貢獻營收約3分之1、美系客戶約3分之2。隨著中國大陸加強半導體在地化發展，今年收到許多中國大陸客戶需求，預期明年相關訂單可望增加。美系客戶則移往越南生產，整體生產需求可望維持健康態勢。

徐文一說明，訊芯在越南有河內及北江2個基地，規模分別有8千、10萬平方公尺，將配合客戶生產分2階段興建。預計明年先由河內廠開始量產，主要先生產高速光纖模組產品，未來不排除生產系統級封裝產品。

徐文一表示，訊芯今年資本支出約3億元，但明年將提升至10～15億元，主因產品組合需要更尖端設備支援，以提高競爭進入門檻，且越南的河內及北江廠亦將持續投資。未來將透過中國及越南2地生產支應客戶所需。

(時報資訊)