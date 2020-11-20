立積(4968)今年營運不受疫情衝擊，累計前三季已經賺贏去年全年，隨著WiFi 6的良率提升，佔營收比重增加，法人看好，11、12月營收仍有機會再創歷史新高，立積今日股價逆勢剽悍，一度大漲9%，午盤後漲幅收斂，但依舊持穩在6.5%左右。

今年上半年全球因為疫情關係，對於5G的布建力道放緩，惟整體商機還在，業界普遍認為僅為向後推遲1~2個季度，隨著5G的動起來，勢必帶動WiFi 6普及速度，且WiFi 6的成長更快於5G，對立積來說有著相當大的商機。

以立積今年營運表現來看，並未受到疫情影響，累計前三季營收為37.11億元，年增加93.69%，累計稅後純益為5.37億元，年增270%，每股稅後純益8.59元，毛利率為34.76%，年減3.19個百分點，其實立積光是今年上半年每股獲利3.66元，就已經賺贏去年全年的3.13元。

立積專注於WiFi FEM產品，是由PA(功率放大器)、LNA(低雜訊放大器)、SW(天線開關)整合而成， WiFi產品佔立積2019年度營收89%，立積的FEM搭配全球各主要通訊晶片品牌廠出貨，包含高通、博通、聯發科(2454)、瑞昱(2379)、Quantenna(已被ON Semi併購)、Celeno等，立積主要的投片對象包括宏捷科(8086)、台積電(2330)、GLOBALFOUNDRIES、穩懋(3105)等，合作的封裝廠包括江蘇長電、菱生，面對現階段上游晶圓、封測等產能緊縮，立積針對明年產能已經很有明確的規畫，計畫成長在逾25%。

立積營收自今年5月首度突破4億元，5~9月營收連續5個月創歷史新高，9月營收更首度突破6億元，只是10月因工作天數減少，月減少12%，但仍有5.31億元，由於WiFi 6良率提升，且佔營收比重增加，故法人看好，立積預估11、12月營收仍有機會再創歷史新高。

(時報資訊)