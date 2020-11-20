國民黨智庫上午召開「RCEP簽署台灣準備好了嗎？」記者會，林祖嘉（右起）及立委吳怡玎、陳以信等人與會。（實習記者陳雲岫攝）

我國遭《區域全面經濟合作夥伴關係協定》（RCEP）排除，民進黨政府說衝擊不大，國民黨智庫「國家政策研究基金會」今天召開「RCEP 簽署台灣準備好了嗎？」記者會，提醒RCEP對台灣傳統產業等衝擊甚鉅，呼籲台灣應該儘快加入，不要成為「亞細亞的孤兒」；有學者建議蔡總統接受承認「九二共識、一中各表」，爭取中國協助台灣加入 RCEP。

RCEP開放後，會員國之間大幅調降關稅，國民黨智庫經濟財政組召集人林祖嘉表示，屆時因應關稅，產業外移造成失業等問題都會發生在傳統產業，對國內GDP衝擊很大。台灣應該儘快加入RECP，不要成為「亞細亞的孤兒」，呼籲政府應加速國內經濟自由化、產業升級，才有本錢加入國際經濟整合，並儘速檢討RCEP開放後對台灣各產業造成的衝擊，並擬定因應措施，別讓台灣出現「鐵鏽區」。

智庫指出，RCEP15國的GDP總量與人口佔全球30.7％與29.5％，是全球最大的FTA，規模遠大於CPTPP的10.4％與6.6％。同時，RCEP佔台灣的貿易總量57.6％，也遠高於CPTPP的21.6％，因此RCEP成立之後，對台灣的衝擊遠遠高於CPTPP對台灣的影響。

依外國學者在今年6月的最新研究估計，RCEP生效之後會對台灣的經濟產生負面衝擊，到2030年，台灣的GDP總量會減少30億美元，約 -0.4％；同時，會使當年台灣對外貿易減少80億美元，佔1.6％。從現在台灣每年經濟成長率在2％上下來看，RCEP對台灣的GDP與對外貿易的影響都非常嚴重，絕不可輕忽。

國民黨立委陳以信指出，蔡總統2016年就職曾說「希望台灣未來加入 RCEP、CPTPP，並且積極推動新南向政策，藉此推動經濟發展。」但目前加入RCEP、CPTPP希望渺茫，新南向政策的成效不彰，除了對中國大陸經濟依賴程度更高，對東南亞的出口比例也在下降。

對於蔡總統年初指出和一些國家簽署了ITA（資訊科技協定），資通訊產品免關稅，因此對RCEP國家出口有七成免稅。東吳大學講座教授朱雲鵬說，台灣核心發展的面板不在ITA協定中；國民黨立委吳怡玎更指出韓國是我國電子業的最大競爭者，因此RCEP對台灣的影響仍不容忽視的。

朱雲鵬說，RCEP完成簽署，代表亞洲將成為全球經濟的火車頭，且中日韓透過RCEP已確立自由貿易協定，可預見貿易往來將大幅增加，不但對台灣衝擊很大，對區域經濟、全球態勢也有重大影響。

文化大學全球商務系兼任副教授杜震華指出，RCEP對台灣的影響是 CPTPP的10倍以上，即使台灣順利加入CPTPP，也無法彌補未能加入 RCEP的損失，建議蔡政府認真考慮以中國協助台灣加入RCEP 為前提，接受承認「九二共識、一中各表」，否則應盡速和與中國大陸不睦的國家，例如美國、歐盟、印度、越南等簽署FTA。杜震華另指出，可以透過提供獎學金、永久居留權等方式協助台灣創新研發。

(中時 )