中央銀行陷入穩定新台幣匯率苦戰，求救金管會與壽險資金，金管會已請壽險公會評估適度提高外幣保單額度、擴大開放外幣保單種類，並要求擬定配套措施，讓保戶清楚相關投保風險。初步估算，若外幣保單額度增開10％，就是多出新台幣1.5兆元左右，可協助央行抵抗新台幣急升。

新台幣兌美元不斷挑戰28.5元的關卡，造成相關產業匯兌成本大增，也加重央行維持新台幣匯率中長期穩定的壓力，因此央行在10月底的確去函金管會，請求檢討保險法國外投資上限45％，及外幣傳統保單承作上限35％的二項規定，藉由壽險業擴大匯出國外投資、保戶多買外幣保單，反向抵禦資金匯入造成新台幣升值的壓力。

央行的二項建議，金管會對提高國外投資上限，較有「顧慮及審慎」，主要是當初設天花板，即是2018年前後有多位立委批評壽險錢流海外，無助台灣經濟與建設，在前金管會主委顧立雄時期，才會在2018年11月決定國際板加計國外投資不得逾已核國外投資額度的145％，即最多不超過壽險資金的65.25％。

壽險公會亦多次公開表示，壽險資金投資海外可為新台幣自然避險，降低央行的壓力，且替保戶去海外賺錢，拉高保單收益率，無奈被污名化；但今年以來新台幣大幅升值，央行亦不同意壽險業大量匯回海外孳息，造成壽險業匯兌成本大增，前9月已近2,200億元。

由於國內對壽險業加大國外投資意見分歧，並與現行政府要引導壽險資金投資國內政策扞格，且提高額度要修保險法，所以金管會對此較為保留。

但提高外幣傳統保單額度，則只要修改國外投資管理辦法，這額度是2018年11月時已從25％拉高到35％，目前金管會先交由壽險公會研議方案。

不排除是從35％拉高到45％，且外幣保單從只能作壽險，研究擴大到外幣健康險，但仍需要相關配套。

據了解，目前外幣保單35％限額，主要是以投資型保單為主的外商壽險公司，沒有傳統保單的額度，不斷透過外僑商會建議，至於大型壽險公司都還有一定額度，但一年外幣傳統型保單大約銷售3千多億元，額度大約在1~2年內會逼近上限，所以大型壽險公司亦樂見拉高外幣保單額度。

金管會強調，會再與央行商議，同步研究降低壽險業匯兌成本的方案，以兼顧保戶權益、新台幣穩定、及壽險業避險成本。

(工商 )