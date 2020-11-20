國民黨成立電商中心，並販售連橫橫寫的《台灣通史》，內容也曾被批評是黨國機器意識形態，台灣學權陣線發起人、政大歷史系碩士生何元楷認為，綠營批評該書是以「中國人史觀看台灣歷史」，完全是「以今非古」，用現代的角度或觀點批判前人著作，「如果我們嘲笑清朝人沒有臉書用，會不會覺得很荒唐？」

針對綠營批評《台灣通史》已不合時宜，甚至是用「中國人史觀看台灣歷史」，何元楷提出4點說明：

一、我們要先認識什麼是《台灣通史》，它的作者為連橫，成書年代為1908年－1918年，當時正是日本殖民台灣時期。

二、綠營批評《台灣通史》是以「中國人史觀看台灣歷史」，這完全是「以今非古」，用現代的角度或是觀點去批判前人著作，這其實在歷史研究中是個忌諱之一。

換句話說，它成書年代與現在時空背景不同，怎麼可以用現在的角度去批判過去？如果我們嘲笑清朝人沒有臉書用，會不會覺得很荒唐？如今綠營竟然對史書和歷史人物進行思想審查，難道民進黨執政下的台灣真要成為一言堂了？

三、何謂史觀？史觀是個人對歷史的觀點，每個人的史觀都可能不同，因為每個人的經歷、背景、思想等的不同，而對於歷史的看法、見解也會有所不同。所以，史觀並無對錯，重要的是要站在歷史事實上，不可捏造歷史。

台灣史觀也好；中國史觀也好；全球史觀也好，皆出自於歷史事實，但以不同角度詮釋歷史。《臺灣通史》作者連橫的史觀有問題嗎？去批判他的史觀前，是否先考慮到他的經歷、思想與當時代的環境？批判他史觀「有問題」才是真的「有問題」！

我們面對不同史觀，本應互相尊重包容，但民進黨把台灣史觀視為唯一真理，不斷打壓其他史觀，尤其是中國史觀。這絕對不是民主社會該有的現象！

四、國民黨這次賣的《台灣通史》許多人可能不知道它的定位為何。許多人會說，其他書局只賣新台幣1000元有找。但他們似乎把國民黨當成出版社了！這次國民黨賣的書主要不是拿來閱讀，而是拿來紀念，因為這些都是絕版限量的書。所以批評「國民黨版的《台灣通史》太貴，不如去其他書局買比較便宜」，那這明顯是搞錯國民黨版《台灣通史》的定位。

(旺報 )