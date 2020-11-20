健保費率調漲案破局 下周再議 13:112020/11/20 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全民健康保險會今天討論費率調漲方案，因付費者代表發難，因強烈要求政府應撥足法定應負擔的36％經費，今日健保費率調漲案破局，11月27日再議。 付費者代表在會中主張，只要政府依法撥補近年應負擔的不足款項，安全準備金將是2.3個月到2.5個月，就不必調漲健保費率了。 也因付費者代表的發難，原排定審議健保署所提健保費率調漲案，也就沒有進行實質討論，決定下周再議。 (工商 ) #調漲 #健保費率 #再議 #付費 #破局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞昕進軍台中 挑戰年推案百億 04:102020/11/20 產業．科技 土城工業地產夯 五大都更案齊發 04:102020/11/20 產業．科技 女笑喝醉無法硬 男碩士餐廳拉褲壓頭口交 同學曝傻眼真相 22:262020/11/19 社會 高捷首宗聯開案 橘線O4站招商 04:102020/11/20 產業．科技 健保費調漲2方案曝光 月薪4萬以上每月多支出百元 10:162020/11/19 生活 蘋果App商店抽成費率 砍半 04:102020/11/20 全球財經 益登 明年營運樂觀 04:102020/11/20 證券．權證 健保費調漲方案曝光 月薪4萬以上多支出百元 12:212020/11/19 生活 雄女遺失借用照片協商破局 研究生擬提告求償20萬元 13:372020/11/19 生活 風電三階將有重大變革 先取得同意函再環評 04:102020/11/20 財經要聞 財經熱門新聞 比爾蓋茲預言未來半年北半球疫情慘 唯一方法可救10萬人命 - 財經 不瘋搶半導體 謝金河：大咖認錯了 回頭買「金城武 」 - 財經 大陸製造業將被印越取代？學者投書日媒：只是假象別信唱衰 - 財經 不是陸品牌、特斯拉 大陸最暢銷電動車竟是美百年車廠 - 財經 他狠話「買下台積電」5年後輸到脫褲 爆陸半導體下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。