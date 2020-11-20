全民健康保險會今天討論費率調漲方案，因付費者代表發難，因強烈要求政府應撥足法定應負擔的36％經費，今日健保費率調漲案破局，11月27日再議。

付費者代表在會中主張，只要政府依法撥補近年應負擔的不足款項，安全準備金將是2.3個月到2.5個月，就不必調漲健保費率了。

也因付費者代表的發難，原排定審議健保署所提健保費率調漲案，也就沒有進行實質討論，決定下周再議。

(工商 )