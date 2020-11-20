即使美國總統大選大局已定，總統川普與其盟友仍極力欲推翻當前選舉結果，但其在多州發起的訴訟接連失利。據《美聯社》指出，川普與其盟友仍正進行一連串推翻選舉結果的瘋狂計畫，特別是川普密友與私人律師朱利安尼聲稱手裡有大量證據，稱川普大選之夜時早就贏了；不過大聲嘶吼的朱利安尼，臉龐流下兩道明顯被染髮劑染色的「黑汗」痕，這一幕也被媒體捕捉到。

雖然朱利安尼在記者會上激動指控有大量舞弊證據，但媒體的目光全聚焦在他臉龐兩道黑汗痕。

據《每日郵報》報導，雖然朱利安尼（Rudy Giuliani）接掌川普陣營全國選舉訴訟之後仍接連吞敗，但在共和黨全國委員會上他依舊稱有大量證據可證明選舉舞弊，不過他所指出的舞弊事蹟多為早已證實為陰謀論的說法，如稱大選使用的機票機和委內瑞拉的一樣，故選務官員可隨意竄改，背後還有克林頓基金會與金融巨鱷索羅斯的黑手，但此類證詞都只是在網路上抓的。

《美聯社》報導也指出，朱利安尼以監票員的證詞為由，在多處戰場州發起訴訟，藉此拖延當地大選結果認證；但這些證詞只是隱射，並無法證實選舉舞弊。另外，川普律師團隊另一名要角、法律顧問埃利斯（Jenna Ellis）對於媒體要求要確切證據時反嗆，「當你在問『證據在哪』時，你的問題根本就有毛病了」，並自稱川普陣營會有更多證據，在接下來訴訟戰會贏得更多勝利；但至今川普陣營並未在法院上取得任何巨大進展。

不過在將近2小時的激動指控中，76歲的朱利安尼臉龐也出現染上染髮劑的黑色汗痕，不過他自己似乎也沒發現，只一再拿出面紙將汗水擦乾，但這一幕也成為多家美媒的另類焦點。

(中時新聞網)