2020南科愛心月野餐趴將於28日下午1時起在園區迎曦湖畔舉行，現場有熱鬧園遊會、學校社團表演，今年更與「2020藝術進區」活動結合，由朱宗慶打擊樂團壓軸演出，此次活動收入也將捐助公益，歡迎民眾來參加「南科愛心月」活動，一起散播愛心。

「南科愛心月」是由南科管理局、南科扶輪社、台灣世界展望會共同發起，號召南科園區各大企業匯聚愛心，每年持續熱情響應及積極參與幫助南科地區弱勢家庭，舉辦至今邁入第6屆，累計募得新台幣951萬餘元的善款，超過1934人次、549戶弱勢兒童家庭受惠。

本屆繼續與台灣世界展望會、天主教蘆葦啟智中心合作，並新增與台南市政府社會局救助金專戶「打造自立家園-弱勢家庭居家及學習設備補助實施計畫」配合，期待改善弱勢家庭基本生活品質。

今年的野餐趴愛心園遊會，有南科園區大廠台積電、群創、聯電、瀚宇彩晶、住華科技、台灣穗高、台灣康寧、緯穎科技、台灣神隆、優貝克等公司熱情參與。

園遊會內容涵蓋特色餐車、手作文創、農場體驗及湖畔咖啡館等，更有南科周邊的國中、國小來現場設計科普遊戲攤位，展現各校接受南科地方建設補助用於推廣科普教育之成果。

活動舞台上除了由新市國中合唱團、新市國小創鼓隊及善化國小非洲鼓團帶來精彩表演開場之外，今年更與台南市政府文化局「2020藝術進區」活動合作，隆重邀請到「朱宗慶打擊樂團2團」擔任壓軸演出。

愛心園遊會當日的活動收入將捐助公益，讓大人及小孩在玩樂的過程中能一同響應「南科愛心月」，一起散播愛心。

(中時 )