台北市環保局定期查核17家餘土堆置處理場及營建混合物分類處理場，今年至上月依法稽查350件次，其中江浚營建混合物分類處理場及希望城堡土石方及營建混合物資源處理場，各依違反《空氣汙染防制法》告發1次、裁罰10萬元，並要求業者完成改善。

北市2016年起執行「清新空氣行動白皮書」，實施多項汙染減量行動計畫，後續並推動清新空氣行動計畫2.0，透過低汙染、綠運輸、區域聯防等3大面向，多管齊下改善空氣品質，使北市PM2.5年平均濃度由2014年19.6微克／立方公尺，改善至去年13微克／立方公尺。

環保局環保稽查大隊長顏伶珍表示，土資場及分類場為北市大型的粒狀汙染物排放來源，在堆置、輸送、運輸、製程操作、裸露地等作業階段，均可能因為機具操作或風力等造成粒狀物逸散。

為了讓空氣品質更好，環保局執行土資、分類場專案稽查，期能加強管控該類場所，以減少逸散性粒狀汙染物。

顏伶珍指出，土資分類場業者依法需設置或採行有效抑制粒狀汙染物逸散措施，並應確實進行設備維修保養及操作，查核時會分別就各項防制措施的缺失程度記點，當缺失達10點以上即以違反《空氣汙染防制法》告發並處以10萬元以上、2000萬元以下罰鍰。

她說，以今年9月告發「希望城堡土石方及營建混合物資源處理場」案件為例，業者雖已設置洗車設備，但未妥善進行保養，稽查時發生故障，其他再加上阻隔牆高度未達實際堆置高度1.25倍、車行路徑防制不足及作業時灑水頻率、範圍不足等缺失，合計22點，遂予以告發並要求改善。

環保局表示，土資分類場常見缺失主要以堆置區堆置高度過高約占40％最多、其次為運輸車輛未妥善清洗及車行路徑防制不足各約占25％，未來將持續主動派員查察，以督促業者落實相關汙染防制工作。

(中時 )