美國前總統歐巴馬近日出版回憶錄，書中談及訪問中國時被監控的經驗，並形容美中關係表面穩定友好、檯面下卻暗潮洶湧。中共黨媒環球時報表示，歐巴馬的說法印證美國對中政策的兩面性。

歐巴馬（Barack Obama）17日出版新書「應許之地」（A Promised Land），是他白宮歲月回憶錄的上卷。在這本768頁的著作中，歐巴馬憶述他早年政治生涯，並細數他首屆總統任內發生的大小事，包含與中華人民共和國的互動往來。

對於歐巴馬在書中提到美中關係表面看來穩定友好，但檯面下其實暗潮洶、充滿不信任，中共黨媒環球時報今天刊出訪談批評，這是美國政界對中政策兩面性的典型體現。

報導引述美國問題專家、中國社會科學院世界政治研究中心研究員呂祥指出，歐巴馬執政期間，美國政府對中國的態度非常矛盾，雖然有求於中國但又懷有戒心，「歐巴馬在書中把這種疑神疑鬼的態度寫了出來」。

歐巴馬在書中回憶，當時隨團訪問中國的商務部長駱家輝（Gary Locke）因為忘了東西，突然折返飯店房間，打開門發現兩名清潔人員在整理他的床，另兩名身穿西裝男子正仔細翻閱他桌上文件。

呂祥說，不妨將這段內容當作笑話看，因為無從考證，大可認為這是為了讓書更好賣。他並意有所指地表示，「不排除是他們（美國）把自己做的事投射到中國身上」、「我們（美國）這麼幹，中國一定也這麼幹」。

(中央社)