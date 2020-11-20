WBC重量級拳王泰森福瑞(Tyson Fury)的拳頭好重啊，他在IG貼出一段練拳影片，在他的鐵拳連擊之下，吊掛著沙包的一塊天花板都被拉下來了，脫落的電燈還差點砸到福瑞。旁邊練拳的夥伴都興奮大叫：「你搞什麼啊，你這個怪物！」

福瑞驕傲地寫著：「這就是在2021年之後等著大家的東西。」他在今年底的比賽被臨時取消，他原本要打德國拳手Agit Kabayel，但是因為疫情沒觀眾收益減少，各路人馬無法達成共識。福瑞與前拳王懷德(Deontay Wilder)的重賽條款也被拖過時限，懷德指控福瑞在拳套偷藏東西，所以拳頭才會那麼硬。

這一擊向大家展現福瑞的怪力，其實他是全方位的拳手而不是以怪力見長。福瑞1988年出生時是個早產兒，體重只有450公克，醫生說他活不了，沒想到他像個戰士一般生存下來，父親以「鐵拳」麥克泰森(Mike Tyson)的名字給兒子命名。福瑞長大後果然成為拳王，生涯未嘗一敗，31戰30勝1和，21次KO。

當然亦有人懷疑這個鏡頭是假的，不然就是訓練場地與沙包吊掛方式不良。說是造假的不太可能，因為福瑞當下的反應是「這搞不好會掉到我頭上打傷我耶，你這天殺的白癡！」

(中時新聞網)