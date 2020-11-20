台北市五常國小1990年開辦社區服務志工培訓，讓志工投入社區及學校服務，患有小兒麻痺的黃淑華女士是首批成員之一，並接下行政組長和導護組組長的職務，每天在學校外擔任導護志工，一站就是30年，從低頭看著娃娃車裡的嬰兒，到抬頭看對方向她說「導護媽媽早」。交通部今日將金安獎的「促進道路交通安全績優獎」頒給黃淑華，肯定她多年來的奉獻。

黃淑華表示，開始選擇服務項目的時候，她跟督導透露很想站導護，因為自己有小兒麻痺，會糾結別人會有異樣的眼光，她想要突破這個障礙。督導鼓勵黃先在住家巷口設一個交通崗，但她認為任務是要協助學校、照顧小朋友，而不是讓學校來量身訂做志工的需求，因此在校門口觀察了1個禮拜，熟悉上下學動線後，評估自己做得來，因此毅然投入服務，從每周執勤6天到現在值勤2天，30年來偶有換班，但從未中斷。

黃淑華笑說，自己的出發點很單純，就是喜歡小孩子，再來也是一股使命感。在黃加入前，學校只有5名導護志工，她希望自己能夠拋磚引玉，讓大家覺得他們也可以。

之後也如黃淑華所期盼，加入導護志工的人越來越多，最高曾到128名。黃淑華指出，看到小朋友成長她也非常開心，30年來，她從小朋友在娃娃車裡被媽媽推著，到現在要抬頭看對方向她打招呼，「我會站到我不能站的那一天」，也希望所有用路人行車平安，所有小朋友行得安全。

(中時 )