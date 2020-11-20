義聯集團在高雄另一投資大案「義享天地」準備就緒，高雄萬豪酒店取得使用執照，確定12月下旬開幕試營運，今日股東包括燁輝(2023)與燁興(2007)股價均上漲慶賀。

義聯集團投資370億元的「義享天地」，是義聯集團在高雄另一重大的觀光百貨及飯店布局。

義聯集團在高雄觀音山風景區有義大世界遊樂區，至於「義享天地」位於高雄市區，主打是高雄量體最大、最先進的大型服務業賣場，導入國際最新的規畫、動線及設計觀念，軟硬體領先市場20年以上。

義聯集團燁輝與燁興都持有轉投資「義享天地」相關之股權，隨著國際連鎖萬豪酒店確定12月下旬開幕試營運，今日股價也上漲表態。

燁輝第三季本業、業外皆美，單季每股賺0.61元，並扭轉上半年虧損局面，前三季每股淨利0.16元，全年亦可望獲利。

燁興前三季營收41.22億元，歸屬於母公司淨損4.02億元，每股虧損0.76元。每股淨值9.33元。

(時報資訊)