旅遊業者雄獅(2731)看好中南部地區及澎湖觀光能量，並響應交通部推動藍色公路計畫，攜手「麗娜輪」推廣安平－澎湖航線，預計12月正式推出台南－澎湖返鄉旅遊春節航次，明年3月起啟動固定航班，帶動中南部地區和離島觀光和運輸的正向交流。

「麗娜輪」今（20）日首度啟動安平－澎湖海上首航，並邀請台南市府局長官與媒體、農產品合作廠商、統一企業合作廠商、旅遊同業、旅遊服務培訓人員、與開放試營運體驗的旅客等，共500多人搭乘體驗試營運航次。

雄獅與麗娜輪航運公司表示，「麗娜輪」為兼具觀光及交通運輸的多機能客輪，並提供人車運載同行服務。此次試營運後將彙整各方意見，並因應過年往返澎湖的交通和旅遊需求，希望營造台南和澎湖間的全新交通體驗。

台南市觀旅局局長郭貞慧表示，台南和澎湖都是疫情期間國旅的熱門景點，觀旅局特別與業者協調安排「麗娜輪」此次試營運巡航繞經南方四島，讓遊客能瞭望東吉嶼、西吉嶼，輕鬆環遊澎湖諸島，滿足遊客想乘風觀浪、或來趟富獨特韻味的古蹟巡禮的需求。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年國旅市場因疫情影響反倒逆勢成長，雄獅先前攜手星夢遊輪「探索夢號」合作跳島旅遊，為澎湖帶來1.8萬多名旅客，更帶動明年郵輪繼續投入跳島行程。此次麗娜輪所開闢的安平－澎湖航線，相信將有助推展台澎藍色公路觀光。

(時報資訊)