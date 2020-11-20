女星謝忻去年捲和「浩角翔起」阿翔車吻不倫戀風波，如今一年過去，阿翔和浩子合體回鍋節目《綜藝新時代》新一季，謝忻不僅沒有固定主持工作，連通告量都慘的可憐，她接受媒體專訪，無奈說自己靈魂還是綜藝人，還是想在電視上發光發熱，道遍心酸。

謝忻走出小三標籤陰霾後，不只積極經營自己生活，也努力接工作，先前她發文求救，常接業配文的她突然進不去臉書，「自己進不去自己的粉絲專頁真的很不開心！！」，「辛辛苦苦寫出來的文章就這樣不見了。」幸好後來順利登入，現在她每周二早上都會到莊敬高職教音樂，她笑稱學生都很乖，被問是否想開更多課？她則說要看時間而定。

感情方面，謝忻先前被爆料身邊有新的護花使者奧迪男，她透露兩人差5歲，暫時不算戀愛關係，「我會這樣定義，應該說是圈外的好朋友，不想給他太多壓力，所以低調謹慎處理，我也不想把話說得多直接，對他來講也不好，圈外朋友一定無法承受這樣的壓力。」

據《三立新聞網》報導，謝忻最近受訪說近況，突然覺得以前體力很好，怎麼有能力天天東奔西跑，現在工作量少了，生活品質變好，卻也感慨仍希望能在電視上發光發熱，會珍惜收到的每個通告，最近她將主力轉戰網路業配，收入因此成長，她坦言：「是我滿想經營的一塊」。

(中時新聞網)