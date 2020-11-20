為了強化消費者對於國產豬肉的信心，並推廣屏東六堆黑豬肉，屏東縣政府將於11/21（六）13：30～18：00在高雄漢神百貨B3舉辦「屏東六堆黑豬肉宣傳行銷及品嚐會」，活動特別邀請漢來美食西餐行政主廚張駿霖，使用米其林餐廳指定選用的「六堆黑豬」肉品料理成四道精緻美食，歡迎民眾朋友一同來品嘗。

農業處表示，「六堆黑豬」因著品種特殊及飼養期長達15個月以上（白豬的2～3倍），造就了肉質無腥羶味、大理石紋顯著及分明，肉色因肌紅蛋白、鐵質較多而呈現玫瑰紅色與牛肉相似；其不飽和脂肪酸的含量也因飼養期較長及添加啤酒酵母的關係，經屏東科技大學水檢中心檢測值高達70.5％，常溫下呈現液態的黃金色與橄欖油相似。

以上種種不同於白豬性狀的特性，讓六堆黑豬行銷於台灣各大百貨及有機商店通路，更深受米其林星級餐廳的青睞，如米其林三星的君品酒店頤宮，二星的logy、態芮，一星的Longtail、台中俺達の燒物，以及台北華泰飯店、米其林推薦Nku、Wildwood原木燒烤、高雄漢來飯店、晶英酒店、金馬賓館、碳佐麻里、屏東Akame等高級飯店、餐廳。

「六堆黑豬」誕生自民國98年東寶牧場所成立的屏東縣內埔鄉黑毛豬產銷班第三班，在台灣大學動物科學系朱有田、姜延年教授、屏科大客研所曾純純老師及農委會的協助下，經過11年的基因鑑定和文化背景追溯，發現台灣的本土黑豬文化和客家人文有著緊密的關係，特別是在屏東縣內埔鄉、竹田鄉等客家鄉鎮間，保有少數的台灣原生種豬。

11年來，台灣大學動物科學系研究團隊確定了六堆幾個特定豬場的本土黑豬DNA已種化（Speciation）成具有與台灣現有種豬及外來豬種可區分的遺傳特徵，而這些豬被保存下來的歷程與六堆客家文化緊密結合，於是取名為「六堆黑豬」，「六堆黑豬」-代表著不僅是一個地方產業的開發，而且是關係著臺灣本土（原生種）黑豬的種原保存深遠意涵。

屏東縣政府為了行銷在地優質養豬產業，透過六堆黑豬料理品嚐、宣導、行銷等方式，教育消費者選購豬肉的知識及豬肉料理的技巧，邀請大家11/21（六）13：30～18：00到漢神百貨B3共襄盛舉，期能讓消費者品嘗到在地黑豬美味，為台灣留下驕傲的種子。

(工商 )