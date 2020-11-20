蔡英文總統今接見「中華民國電器商業同業公會全國聯合會」，總統致詞表示，7月的「臺北電器空調3C影音大展」，在三倍券的助攻之下，帶動民眾的消費意願，創造了17億元的商機，全球都受到疫情衝擊經濟，實屬不易。

肯定公會為臺灣帶來經濟上的貢獻，也是讓臺灣逐步落實能源轉型的重要功臣。她也強調政府會跟業界共同努力，一起打造更永續的臺灣。

總統致詞時表示，廖全平理事長是她的老朋友，她們常常見面，廖理事長都會給她很多寶貴建議，讓她知道業界的心聲，真的很感謝。廖理事長也是長期在電器同業耕耘，帶領整個電器產業，以及公會夥伴進步的靈魂人物，她看見今天現場也有好幾位國外的廠商好朋友，像是松浦秀和董事長、菊地正幸社長、鈴木豐社長等，可見廖理事長真的人緣很好。

總統說，每年的電器展都越辦越大，每次她去參加，也都覺得越來越熱鬧，買氣真的很旺。今年7月的「臺北電器空調3C影音大展」，也在三倍券的助攻之下，帶動民眾的消費意願，創造了17億元的商機，當全球都受到疫情衝擊經濟的情況下，還能有這樣的好成績，真的是很不容易。

總統特別感謝公會夥伴，不僅為臺灣帶來經濟上的貢獻，在公益方面也做了很多努力，像是今年，公會為了感謝醫護人員防疫的辛苦，特別舉辦公益演唱會，為社會帶來很多溫暖和正面的力量。另外，電器盃公益路跑活動也即將舉行，透過這樣路跑活動，一方面可以促進全民健康，另一方面也可以倡導節能環保的觀念，真的是非常有意義。

總統進一步跟所有的公會夥伴說明，在我們推動能源轉型的過程當中，除了推動再生能源的發展，節能家電的汰換也是非常重要的一環。從2017年開始，中央也和地方政府結合，推出許多節電運動方案，全面推動節能，到今年9月底為止，已經累計節省將近43億度的電，她要感謝業界先進推出的智慧節能家電，大家都是讓臺灣逐步落實能源轉型的重要功臣。

最後，總統表示，政府會跟業界好朋友共同努力，一起打造更永續的臺灣，她要祝福大家生意興隆，公會會務蒸蒸日上。

(中時 )