中天新聞台不予換照，面臨即將關台的困境，文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授李孔智認為，NCC以申訴違規過多、內控失靈且被干預等理由作為裁罰，「欲加之罪何患無辭，用這些理由根本說不過去」，但論及背後意義，還是仇中、抗中與反中意識在作祟，「如果紅了，我就必須打掉或消滅你」。

李孔智提到，1991年爆發「獨台會案」，立法院因此通過並修改《刑法》第一百條，廢止《懲治叛亂條例》，這被視為推動人權、言論自由與民主運動的重大成就，所有倡議都可提出，甚至改變體制的言論都可以表達，不再會被以內亂罪處置。

李孔智說，言論自由得來甚之不易，現在的政府卻關媒體，讓人民心生恐懼，言論受箝制，台灣社會開始倒退走，「不敢說話，這是最大的麻煩」，而媒體高度被定調為第四權，與行政、立法、司法齊肩以監督國會，如今卻遭關台，國家缺乏制衡的力量，民意代表的行為勢必更加護航與自肥，現在還有大批網軍維護執政黨，「這樣的情況誰來把關？網路行嗎？」

李孔智進一步指出，中天新聞台是反對執政黨中「少數的少數」，這樣的聲音被消滅，缺乏監督政府的媒體力量，「結果政府變得好大好大，成為怪獸政府」，如此情況之下，民意代表與公民都變得不可信賴。

(旺報 )