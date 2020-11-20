台南市立自由車場內部殘破不堪，車道損壞嚴重，甚至還嚴重高低落差的波浪型車道，像極了極限運動場；此外，只剩不到1個月即將舉辦全台地方議會議長盃軟式網球錦標賽的大林網球場，至今也是問題一堆，環境老舊、座椅破損，議員林美燕痛批讓身為地主代表的台南非常漏氣。市府澄清說，自由車場的波浪型道路，係規畫作為越野練習用途，並非年久失修隆起，也不是設在車道上，但因沒有使用執照，已將規畫拆除重建，正向中央申請前瞻2.0經費1.12億元中。

林美燕質詢表示，市立自由車場目前委託台南市體育總會自由車委員會認養，近年辦理台南市自行車嘉年華、兒童單車嘉年華等多場推廣活動，但因歷經50年高度使用，早已不堪使用；另外，為了應急建置小朋友使用兒童賽道，車道卻是嚴重高低落差的波浪型車道，讓小朋友陷入另一個危險環境。

林美燕認為，雖然每年都有整修，但老舊車場已經不適合訓練，在這樣克難環境下如果只針對部分補修，等同每年花錢重覆做同樣的事，因此她也一再要求全面整建更新，以確保場地設施品質之安全性及一致性。

林美燕還說，全台地方議會議長盃軟式網球錦標賽即將於12月9日起連續3天在大林網球場舉辦，但開打在即，比賽場地卻破損、周邊道路崎嶇不堪，環境老舊、座椅破損，嚴重影響選手使用安全，如此破舊的場地實在漏氣，身為直轄市的台南市恐讓外縣市看笑話，要求市府針對這2座體育館場，立即進行整體設施改善工程規畫。

當市長黃偉哲看到「波浪道路」照片時還說，「這是自由車場，不是極限車場！」將積極改善。市府體育處表示，市立自由車場於1970年設立，場內有「登山車越野訓練場地」及「自由車400公尺碟型跑道」，民代照片中的「波浪型道路」係自由車委員會鋪設，未來規畫作為越野練習用途，並非失修而隆起，也不是設在車道上。

但因場館老舊且沒有使用執照，經與中華民國自由車協會、台南市體育總會自由車委員會及專業建築師現勘後，預計規畫拆除原有車場，現地重建為賽道規格為250公尺的自由車場，除符合賽事規範外，也可提供選手優質訓練場地。此案經費約需1億1270萬元，已於2020年9月底提報相關計畫書送體育署審核，積極爭取前瞻基礎建設計畫2.0經費補助。

至於大林網球場室內球場部分，從2018年起進行屋頂及場地結構修繕工程，合計投入2446萬元，已於109年9月29日驗收合格。室外球場部分，為配合辦理2020年全國議長盃軟式網球比賽，已於10月份投入21萬5200元經費，針對司令台油漆工程、球網、燈柱帆布包覆、圍網帆布、選手座椅及紅土補充等項目進行整修或汰換，全案預計於11月底完成改善。

(中時 )