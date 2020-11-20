民進黨今表示，中共網軍散布F-16飛官投誠假訊息與中國官媒《人民日報海外版》撰文批判行政院長蘇貞昌為台獨罪犯等事，中國趁人之亂，造謠生事，製造荒謬言論和謊言，極為卑劣，毫無泱泱大國風範，只會貽笑大方。

民進黨表示，中共不斷透過對外釋放假訊息、撰文批判恫嚇、以莫須有的法律四處威嚇，完全是對台「三戰」的惡劣行徑，企圖製造民眾心理恐懼，引起社會恐慌，更趁台灣搜救失聯飛官時，意圖打擊我方士氣。用製造謊言的落井下石，完全泯滅人性，嚴重傷害台灣優秀飛官的聲譽，令人不齒。

民進黨指出，中共透過謊言治理中國，也習慣用謊言影響他國，已是一個無法實踐誠信、不在乎信譽的極權政體。

民進黨表示，國軍在台灣人民心中的崇高地位難以被惡意造謠中傷，我們更不可能屈服於這種惡劣手段。中共操作愈多的謠言和攻擊，只會凝聚台灣內部團結，惡化對中國的感受，對於緩和兩岸關係更無濟於事。

(中時 )