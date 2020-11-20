拿金酒商標搞「創意」也會觸法，警方提醒民眾留意商標權。（李金生攝）

金門高粱酒飄香兩岸，屢次在國際比賽獲得大獎。警方最近查獲1起用金酒商標搞創意，涉嫌侵害金酒商標的案件，查扣5000餘枚開瓶器、鑰匙圈、磁鐵貼等侵權商品，並將許姓盤商等3人移送金門地檢署偵辦。

警方調查，今年7月有旅客在特產行購買金門高粱酒造型「開瓶器」，對精美外型和創意讚不絕口，因此去電金酒公司詢問是否可以授權生產，合作製造這項周邊商品，全案才因此曝光。

警方查獲金門高粱酒造型開瓶器、鑰匙圈、磁鐵貼等侵權商品共5072個。（李金生攝）

縣刑警大隊「偽劣金門高粱酒查緝專案小組」深入查辦，歷經2月餘蒐證後，10月中旬搜索特產行、上游倉庫，總共查扣金門高粱酒造型開瓶器、鑰匙圈、磁鐵貼等侵權商品共5072個及帳冊資料。

許姓盤商坦承將金門高粱酒商標標籤圖樣寄給大陸地區廠商印製，並貼於開瓶器、鑰匙圈、磁鐵貼等商品後，再將成品寄回金門舖貨給地區的特產行、藝品店及攤商販賣。警方將全案依偽造私文書、妨害農工商罪移送檢方偵辦。

警方說明，金酒是金門的經濟命脈，楊鎮浯縣長上任以來，多次在治安會報中要求警方加強打假，在警方多年來大力掃蕩下，臺灣地區的偽劣高粱酒品幾已銷聲匿跡，金門地區更已未見違法個案，未料部分業者竟利用周邊商品非法牟利，希望特產行和藝品店等相關業者盡快自行下架，以免觸法。

民眾若發現侵權及偽劣酒品、商品，可撥打檢舉專線：警察局：110、金酒公司：0800-033-823、縣政府：0800-555-590，協力打擊不法。因而查獲者，更有檢舉獎勵金可拿。

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(中時 )