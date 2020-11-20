今年房市熱絡，全台不少重劃區正加速開發，也是當地購屋族首選，根據住商機構統計全台各，熱門重劃區近五年房價走勢，房價1字頭的南台灣熱門重劃區房價漲勢最強勁，高雄橋頭新市鎮、台南LM特區五年漲幅均約二成，不過竹北重劃五大重劃區，房價僅成長0.7％。

住商機構調查，原本房價2字頭的北台灣及中台灣熱門重劃區，如新竹關埔、台中11期，五年房價漲幅約在12～13％，桃園青埔則近7％，包含縣治一至三期、高鐵特區、台科大的竹北五大重劃區，房價則漲幅並不明顯，不過重劃區房價漲勢「愈南愈熱」，高雄橋頭漲了22.2％、台南LM特區漲了19.2％。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，近幾年重劃區房價愈低價區，漲勢愈強勁，近期房市話題亮點多聚焦科學園區、軌道經濟及商圈商場，其中又以房價不到2字頭的區域成長空間最大，以高雄橋頭新市鎮、台南LM特區來說，房價行情都從五年前約每坪14多萬元，上漲至每坪17多萬元，仍在1字頭的房價，頗能吸引首購及置產族群青睞。

郎美囡表示，近二年全台房市熱度明顯集中在中南部，原本房價水準較低，購屋負擔不大，搭配區域的議題或建設，未來發展的空間大，所以即使如橋頭新市鎮及LM特區，現階段生活機能尚須仰賴周邊區域，但房價漲勢相當強勁。

相較下，桃竹地區重劃區房價漲幅則不如中南台灣重劃區，竹北地區雖然有竹科話題帶動，不過五大重劃區中僅高鐵特區的價格顯著走揚，桃園青埔特區的房價曾有較大幅度修正，今年成屋價格成長不如預售市場。

(工商 )