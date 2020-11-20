繼《A3》後，棒辣椒(6468)新遊戲營收再度告捷，11月18日推出的《全民打棒球Pro》，兩日累計已經突破千萬元，今天進入周末時段，加上廣告持續上線，有望刺激營收再衝高。

《全民打棒球Pro》是一款基於經典棒球遊戲《全民打棒球》IP打造的全新手機遊戲，Netmarble Npark近幾年製作各式各樣的棒球遊戲，隨著開發經驗的累積、加上技術的進步，結合過往PC平台的優點，以及手機平台便利特性，今年推出《全民打棒球PRO》可說是集結歷代大成的新作。

《全民打棒球Pro》這周正式在雙平台上市，上市首日營收即破500萬元，達到530萬元，不重複上線人數20萬人；昨日第二天單日營收進一步推升到688萬元，次留存率75.25％，累計兩天營收逼近1200萬元，營運數據亮麗。

該款遊戲在韓國單月營收貢獻約1億元台幣，原本外界預估在台灣單月營收可貢獻約7000萬元，但以上市兩日表現來看，有望優於原先預期。

棒辣椒今天量價增溫，昨日收盤均價76.95元，今天盤中最高達到89.4元，漲幅16.18％，均價在81元附近。

(時報資訊)