擁有布農族血統的鄭齊葳(左)，由阿公阿嬤帶大，剛到二林工商時，沒有目標的他，沉迷電玩遊戲，時常在訓練時請假，後來在教練黃雅菁(右)的耐心引導與陪伴，才開始用心投入練習。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

2020年世界青少年視訊舉重錦標賽上周落幕，這也是台灣首度參加的國際舉重線上賽，選手們必須克服時差等問題，相當不易，而來自彰化二林工商的鄭齊葳同學，奪下男子89公斤級，抓舉136公斤、挺舉170公斤，總和306公斤，一舉包辦2銀1銅，為台灣參加本屆賽事奪得首面獎牌，可以說是台灣之光。

二林工商舉重隊鄭齊葳同學，事實上在今年全中運，就以抓舉125公斤、挺舉167公斤、總和292公斤，奪下金牌，在短短三個月時間，就突破自己過去的紀錄，且面對來自62個國家的選手，以及時差等問題，仍穩扎穩打不畏強敵，為台灣搶下首面89公斤級銀牌。

擁有布農族血統的鄭齊葳，由阿公阿嬤帶大，剛到二林工商時，沒有目標的他，沉迷電玩遊戲，時常在訓練時請假，後來在教練的耐心引導與陪伴，才開始用心投入練習，今年2月到烏茲別克參加亞洲青少年舉重錦標賽，也獲得銅牌，站上頒獎台的他，受到相當大的鼓勵，也讓他對比賽的企圖心更加堅定。

教練黃雅菁說，齊葳今年選上潛力優秀選手後，心態更加成熟，身為學長的他，更力求表現要當高1、高2學弟妹的榜樣，看著他一路成長，他也相當欣慰；校長劉玲慧表示，孩子的眼神更有自信，眼界也更寬闊，讓孩子一步步站上更大舞台，也感謝師長的付出與努力。

(中時 )