中央擬調漲全國健保費率，台中市議員陳文政20日於市政總質詢時，關心市府老人健保補助如何因應。（盧金足攝）

中央擬調漲全國健保費率，台中市議員陳文政20日於市政總質詢時，關心市府老人健保補助如何因應？是否會受影響？市長盧秀燕表示，台中約有38萬名長輩，超過八成符合老人健保補助資格，市府每月最高補助每人749元，她強調，不論中央如何決定費率，「民眾心聲，市府聽到了」，並掛保證一定編足預算，補助老人健保，讓長輩安心。

盧秀燕表示，近幾天市府收到許多民眾關心中央擬調漲健保費一事，今日中央將開會討論，全國民眾健保費要調漲多少，將有定論，不論調整多少，市議員為長輩的陳情，「市府聽到了，一定會協助負擔！」

社會局長彭懷真強調，市府明年老人健保補助預算已編列21.7億元，社會局將持續關注健保調整幅度。（盧金足攝）

盧秀燕指出，健保費負擔區分為業主負擔和個人負擔，業主負擔有一定比例，將會延續，不過針對長輩個人負擔部分，不論中央如何調高比例，市府一定編足預算，減輕長輩負擔，讓市民安心。目前市議會已開始審明年度預算，市府會再跟主計處討論預算程序的調整，相信這項調整，不分黨派都會支持。

「台中約有38萬位名長輩，其中，超過31萬名符合老人健保補助資格」，盧秀燕說，換算下來超過八成長輩享有健保補助，目前老人健保補助每月最高749元，若中央調高費率後，就會出現預算差額，市府會因應處理，屆時提送市議會討論。

社會局長彭懷真強調，市府明年老人健保補助預算已編列21.7億元，社會局將持續關注健保調整幅度，以及明年上半年保費補助支出情形，屆時若預估經費不足，再循追加預算程序辦理。

(中時 )