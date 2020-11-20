往返台南安平、澎湖的「麗娜輪」20日上午9時從台南安平商港啟航，載著560位旅客展開3天2夜首航之旅！這也是睽違10多年，安平商港再度直達馬公的航線，台南市長黃偉哲特別送給旅客青皮椪柑，他表示，麗娜輪可說是有史以來航行安平、馬公之間，最漂亮平穩、最大噸位的船，一定可以開啟台澎旅遊新頁。

麗娜輪可載運乘客800人，容納小轎車約350輛，甚至連遊覽車、卡車都可載運，不只速度快，更舒適平穩，因防疫需求，此次調整載運人數為500多位。

黃偉哲說，台灣將來海上公路不僅是從北到南、從東到西、從本島到離島，可以有更多選項，台南跟澎湖都是歷史城市，希望藉著麗娜輪把兩個城市間的關係拉得更緊，尤其，台南跟澎湖一定是貨出去人進來，此國旅新玩法可以讓台南、澎湖強強聯手，讓台灣旅遊開啟新頁。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，觀旅局特別與業者協調安排麗娜輪巡航繞經南方四島，讓遊客能瞭望東吉嶼、西吉嶼，輕鬆環遊澎湖諸島，不論想要乘風觀浪，或是來一趟韻味獨特的古蹟巡禮，踏上麗娜輪就能一次滿足。麗娜輪上午從安平港出發前往馬公，下午也將把澎湖民眾帶來台南玩。

(中時 )