新世代金融基金會董事長陳冲指出，11/16那天，兩岸多家媒體報導，習近平突訪南通，並推崇張謇，實業救國的作為。大陸媒體解讀為，藉提倡「實幹興邦」，暗批螞蟻集團不夠務實云云。

陳冲指出，張謇何許人也？想起本人兩年半前（2018/6/12）所撰「難覓當今張謇、武訓」（工商時報）乙文，張謇是前清狀元，後創立大生紗廠，初創實業即採取發行股票方式，在沒有公司法、資本市場、募款平台的時代，此舉雖非違法（因無法可違），但屬極有膽識的創舉。我曾有幸在「南通博物苑」觀賞中國第一張股票，中規中矩，寫明規銀(即資本）五十萬兩，每股一百兩外，也記載該工廠係官紳合資，官股以「官機二萬杼」作價廾五萬兩，民股則另集資現白銀廾五萬兩，已初具現代資本市場中資產作價的專業、公私合營的模式、有價證券的募集等雛形，算是金融前輩。張謇在家鄉致力於興辦實業、建設工廠、從事生產，先後創辦廾二家企業。嗣更以企業盈餘及募款所得，設立師範學校，兼顧提升教育水準及培育師資的理想，其後並藉累積之經驗、人脈，設立學校多達370所。

猶記得2020/11/7經濟學人雜誌「Ant agonises」一文，認為中國政府將螞蟻金服納入監管不是壞事，但是慢了一些。即使螞蟻集團一直以金融科技公司自許（Techfin），而非銀行，這次螞蟻金服在滬港上市被中止的事件，提醒了螞蟻集團和類似同業，不會因為強調科技就可免於監管。

陳冲指出，在「螞蟻不上市 見微早知著」（2020/11/11）一文中，基金會即表示，暫停上市應該不是中國政府的即興之作，甚至可能是亡羊補牢的策略。其實中國政府對於螞蟻金服等類，以金融科技公司自稱的互聯網業者，早從2018年，甚至2014年起就開始逐步進行收網，納入金融監管。例如2018年對資產證券化訂定門檻，提高以帳務賣給銀行再融資（類如ABS）的障礙，同時在2018/6/30起正式「收編」所有網路金融，要求支付寶、微信等支付機構涉及銀行帳戶的網路支付清算，都必須透過「網聯支付平台」處理，等於將支付寶、微信等第三方支付業者手中的大數據資料，繳交中央統一控管。2020/11/2更對網路小微貸款訂定新規範，單筆聯合貸款，經營網路小額貸款的小額貸款公司，出資比例不得低於30％，要求提高自有資金比例，限制信貸業務的槓桿操作。

Fintech與金融業者中間，仍有一條fine line，如果涉及「向不特定多數人收受款項」時，監理機關就勢必要重劃紅線。不論是大陸的螞蟻金服，或是台灣的街口支付，都應該與主管機關懇切討論，如何於數位時代，在效益極大化與弊害極小化中，求一妥協。三十年前美國Citi Group的董事長兼CEO John Reed說，Banking is just bits and bytes。多年來雖然技術一直在進化，但金融業的本質沒有改變，而金融監理機關也必須重新審視金融法規，用數位時代的眼光，檢討社會未來的需要。

馬雲10/24應邀在外灘金融峰會的演講言辭犀利，當時馬雲喊出「好的方式不怕監管，但怕用昨天的方式去管」，聽來有點像本基金會近年主張「數位時代，不要用石器時代的法規」的論調。本基金會在2018/8/7「金融業及金融科技業 如何適用金融科技發展及創新實驗條例」研討會，提供了一個方向，就是未來金融業者及金融科技業如何雙贏的策略，對金融科技業，可以考慮發給金融業的limited license（限制性的執照）納入監管。

陳冲指出，馬雲在數位時代，運用網路科技相繼成立購物、支付、募款等互聯網平台，在尚未有法規限制的環境，打造惠普金融，也算是有膽識的創舉。只是張謇享有「實業家」與「教育家」美名，運用實業中獲取之資金，於法律範圍內，開始興學，由師範學校至專科學校，由基礎教育漸而大學教育，目前大陸名校復旦大學、同濟大學、蘇州大學、南通大學等十餘所大學的前身等皆為其所創辦。其實「實業」隨時代可有不同的解讀，馬雲由習近平的暗批，不，應說提示中，應該可以得到一些啟發。

(工商 )