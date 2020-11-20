【現場直播】再增2境外移入 疫情指揮中心召開臨時記者會說明。(中時新聞網)

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例(案611、612)，均為印尼籍30多歲女性移工。

指揮中心表示，案611、612於11月5日自印尼來臺工作，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無疑似症狀。2人11月18日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診，目前住院隔離中。由於2人無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前台灣移入確診的移工共有53例外籍移工，分別是印尼32例，菲律賓21例。

指揮中心統計，截至目前國內累計107,003例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含105,356例排除)，其中611例確診，分別為519例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、546人解除隔離、58人住院隔離中。

(中時新聞網)