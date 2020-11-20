國泰金控2020年前三季獲利創19年新高，但股價只在41元上下徘徊，連總座李長庚也為自家股價抱屈，「因為投資人不知道國泰金是金城武」。對此財信傳媒董事長謝金河表示，國泰金、富邦金獲利表現佳，幾乎所有金融股都是金城武，最近不想追高半導體的外資逐漸回頭加碼金融股。

謝金河在臉書發文指出，國泰金控總經理李長庚吐一句又幽默又讓人充滿想像空間的話，他説：「大家都不知道我們是金城武！他的意思是國泰金股價委屈，大家都不來捧場！」

細看國泰金前三季稅後純益633.43億元，EPS4.31元，股價只有41.5元，10月又續賺37億元，每股盈利4.82元，股價卻只有41.5元，今年的本益比可能只有8倍，「難怪李長庚為自家公司股價抱屈。」

謝金河指出，今年受到疫情影響，全球降息，利率降至貼近零，金融業利差收斂至最小，全球金融股都成了受災戶。

他認為，今年台股持續大漲，但金融股一直乏人問津，股價都在低檔，有大半金融股呈現空頭排列，本益比都在10倍附近或以下，殖利率最低也有4.4%，5%以上的比比皆是。最近不想追高半導體的外資逐漸回頭加碼金融股。

這次受到衝擊最大的都是擁有壽險業務的金控公司，像富邦金前三季稅後純益681億元，EPS6.37元，前10個月賺745億、每股賺7元，再創歷史新高，股價也只有45.25元。謝金河説，「如果國泰金是金城武，富邦金更是金城武，而且，幾乎所有金融股都是金城武。」

另外，他提到元大金前三季稅後純益195.75億元，EPS1.61元，今年EPS可能在2元以上，股價不到19元，今年元大金靠著證券業務，如果按EPS排名，可能排在富邦金，國泰金及中信金後面，高居第四位。國內前10大市值金控，玉山金排第五，元大快超車華南金，都是一個顯著的新變化！

(中時新聞網)