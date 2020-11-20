戀愛中最怕遇到太過愛自由、不受控的對象，會讓另一半相處起來沒有安全感，也會導致戀情變得很短暫，沒有結果。星座運勢網站「星座巫師」分享，以下3個星座在交往的時候最讓情人無法依賴，因為他們過於愛好自由，給人一種放蕩不羈的印象。

▍1.水瓶座

水瓶座給人一種特別的感覺，因此很容易吸引到其他人的喜歡，剛認識水瓶的時候會覺得他很好相處又值得信任，但只要跟他越來越熟，他就會開始告訴你獨立的重要性，每個人都是獨立的個體，自己就該照顧好自己，水瓶座也是一個愛自由的星座，不會讓任何人依賴著自己生活。

▍2.射手座

射手座在戀愛市場的評價一般來說不是很高，他們原本就追求自由，因此常常流連於一段又一段的短暫愛情中，他們本來就很適合一起玩樂，因此他們的玩伴很多，但卻幾乎沒有能進入穩定關係的對象，因此最不值得依靠的星座射手當然榜上有名。

▍3.白羊座

白羊座年輕的時候雖然性格很熱情，但伴隨著過度衝動，總給人靠不住的感覺，在感情中他們雖然不想傷害別人，但是做事不經大腦的狀態下，往往會犯下無法挽回的錯誤，而讓人覺得他在戀愛中就是亂搞，不值得依靠。唯有隨著年齡增長，白羊漸漸成熟之後，才會擺脫這樣的形象。

(中時新聞網)