電影《希望：為愛重生》（另譯：素媛）改編自趙斗淳性侵事件，當時年僅8歲的女童在上課途中遭嫌犯趙斗淳擄進廁所強暴，雖然活下來，女童卻得終身裝人工肛門、使用尿袋，在她心裡留下無法抹滅的陰影，如今趙斗淳將於12月13日出獄，也被起底他曾向獄友透露，未來想做生意賣咖啡。

時隔12年，趙斗淳將出獄回到安山老家，然而他的住處距離受害者家不到1公里，消息一曝光，不只是受害者一家人，連整個安山居民都陷入恐慌，為此，南韓法務部長秋愛美承諾，會以電子監控、限制飲酒和外出活動等方式，來控管趙斗淳避免其再度犯案，安山市政府安裝了3,700個監視器，全面戒備。

受害者父親表示，女兒曾擔心身體殘疾，離開安山市會被排擠，只有這裡的同學能理解她的狀況，他也無法看電視，只要出現性暴力相關的內容就會昏倒，但如今趙斗淳將出獄，女兒在得知消息後，每晚都做惡夢，因此在得到善心人士的2億韓元（約510萬台幣）捐款後，一家人決定搬離安山市。

兇嫌趙斗淳即將出獄。（圖／翻攝自SBS）

趙斗淳的獄友透露，他曾說過，「計劃和妻子在家附近的山上賣咖啡。」在今年7月諮商時，他也承諾未來不會再引起爭議，會好好生活，甚至申請了就業支援，然而他已經68歲，很可能會因為年齡的關係無法通過。

(中時新聞網)