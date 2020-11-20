裕隆(2201)調高今年台灣車市預估，且公司歷經去年大幅打銷虧損後，今年可望獲利並發放股利；外資連續三天共買超3494張，推升股價攻上40元。

裕隆本周舉行法說會，公司在減資彌補虧損後，今年已連三季獲利，累計前三季EPS 1.54元，第四季雖持續認列攤提相關損失，但金額應不大，目前看來全年應有盈餘，明年配發股利機率高，且為回饋股東，預計配發率會優於過去40%的水準。

受惠子公司挹注，加上有過去累積虧損的所得稅利益回沖，裕隆第三季稅後淨利7.44億元，季增31.17%，EPS 1.04元；累計前三季稅後淨利15.09億元，EPS 1.54元。

展望第四季及全年，隨著子公司裕日車、中華車等持續貢獻獲利，法人預估裕隆第四季、全年可獲利。法人預估，若不計其他費用，裕隆轉投資加本業每年可望有近40億元獲利，隨著裕隆打消虧損包袱後，未來營運表現可望持續保持獲利。

裕隆本周三舉行法說會，上修今年台灣車市；受惠國內疫情相對平緩，加上汰舊換新補助加持，預估總車市含重車總銷售44.3萬輛，較原預估43.2萬輛增加1.1萬輛。

(時報資訊)