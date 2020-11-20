彰化銀行致力履行企業社會責任（CSR），推動永續發展成果優異，獲財團法人台灣永續能源研究基金會（TCSA）2020年企業永續報告類金融及保險業「金獎」，及英國標準協會（BSI）頒發永續韌性「領航獎」。

TCSA長期以競賽方式帶動臺灣企業全面性關注CSR與永續發展議題，連續13年舉辦「台灣企業永續獎」評選活動，今年彰銀CSR報告書晉級獲得「金獎」，給予彰銀推動永續具體作為及績效高度肯定。

此外，BSI對於企業透過多項國際標準累積永續實力，持續創新ESG作為，積極培養迎戰多變未來之永續韌性能力，以獨立第三方查核角色，於國際永續標準管理年會中頒發永續韌性（Resilience）獎，表揚國內致力達成永續發展目標（SDGs）之標竿企業；彰銀因持續以國際標準（ISO）精進CSR內容，經評等為高度符合SDGs之企業，獲頒永續韌性「領航獎」。

彰銀CSR報告書之資訊揭露完整、內容經過第三方嚴格標準審查，充分揭露治理、社會、環境等面向永續績效現況，並透過多元之溝通管道，積極回應各利害關係人關切之議題。

在環境面，因應氣候變遷，彰銀除導入多項國際管理系統，持續推動節能減碳，並參照氣候相關財務揭露建議書（TCFD）架構，進行氣候變遷風險與機會之鑑別，系統性檢視氣候變遷對營運之影響，以確保面對相關風險時之韌性（適應力）。

在社會面，彰銀開辦員工持股信託、提高生育津貼等多元福利措施，積極落實員工職場安全及健康管理，獲得衛生福利部「健康促進標章」，通過ISO45001職業安全衛生管理系統，致力打造幸福職場；積極辦理各項社會公益活動，採用數位金融支付工具連結社會關懷，攜手多家公益團體共同舉辦「愛在彰銀e啟行動」公益活動，持續關懷弱勢族群，落實對社會的愛與責任；從客戶需求出發，發展金融科技專利，運用大數據與人工智慧，打造更便捷、安全、周延的實體與數位金融服務；並具體行動支持政府紓困政策，協助受疫情影響之客戶解決資金需求，也因辦理紓困相關業務具相當成效，獲得金融監督管理委員會評比為紓困貸款績優銀行。

在治理面，彰銀積極強化董事會職能，設置永續經營委員會，將CSR推動工作隸屬層級提升至董事會；高度重視法令遵循，深化公司治理效能；因推展公司治理成效卓著，獲第6屆公司治理評鑑名列前5％，同時於金融保險類產業中，拿下前4名出色成績，且連續5年入選公司治理100指數成分股。

彰銀表示，未來將配合SDGs等相關國際重要規範之發展趨勢，將企業永續發展之理念，納入核心業務計畫及營運活動；同時秉持誠信的承諾，落實公司治理、用心關懷客戶、重視員工照護、永續環境保護及參與社會公益，持續精進ESG各面向作為，以達「共好社會」的目標。

(工商 )