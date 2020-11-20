中信兄弟球星張志豪確定申請自由球員，是今年第7位，張志豪目前在台東參加原棒協舉行的關懷盃，其經紀公司受訪時表示，張志豪曾經想提過，但是擔心外界眼光，認為他是不是不愛兄弟了，後來與兄弟球團溝通後，球團給予尊重也平常心看待，讓他的擔心消除，經紀公司表示張志豪也想知道自己身價多少，同時也為台灣FA制度盡一份心力。

張志豪昨日受訪時強調目前專心養傷，看得出來心情還沒從錯失總冠軍的陰霾中走出，今日是中職球員申請自由球員的截止日，兄弟張志豪、周思齊確定申請。

而張志豪經紀人林世民受訪表示，過去張志豪符合9年資格時沒申請，直到第11年才確定，也是因為擔心外界眼光，「人性都會擔心，怕外界或球團有異樣眼光，覺得他不愛球隊了，畢竟台灣不常出現提出自由球員，但近幾年有很多球員出來保護權益，有球員不斷申請就能改善制度，他覺得時間到了自己也該盡點力，因此才在今年執行。」

林世民透露其實在總冠軍賽前2周張志豪就有與球團接觸過，同時也感謝兄弟球團給予正面回應，「球團對於執行這件事給予尊重，也平常心看待，他原本擔心外界認為他對球團不忠誠，但這些擔心都在球團善意對待下消失了，那志豪在疑惑不見後決定試試看，也為台灣球員制度盡點力。」

林世民表示張志豪跟兄弟球團已經針對合約有交換意見，感謝球團讓志豪放心提出FA，「不可避免的他也想了解自己身價多少，他曾在新人年拿總冠軍，但那時候菜到沒概念，但他對比賽感受度越高後卻反而一直錯失，今年才會很低落、不甘心，甚至不太跟我講話。」

林世民表示球員身價就是來自於市場，FA制度也是讓選手找到價值，也正常化球員市場流通，而張志豪則沒有一定要走、一定要留，不過他也想在兄弟完成他總冠軍的目標，畢竟他是不甘心就不放手的人。

(中時 )