彰化縣長王惠美、前立委鄭汝芬以及北斗農會總幹事張桂連等人，在螺陽國小學生的帶領下，參觀校園的農田，學生也細心向縣長媽媽介紹他們所栽種的農作物。（吳建輝攝）

王惠美也在學生的帶領下，在教室內動手製作米漢堡。（吳建輝攝）

彰化為農業大縣，縣長王惠美上任後積極推廣食農教育，強調「用在地、食當季」，20日她到北斗螺陽國小勘查食農教育成果，螺陽國小利用校園閒置空間，規劃校田「童耕園」，配合不同節氣種植各式農作，像是地瓜、玉米等，還設置堆肥場，收集校園落葉變成植物養分，王惠美說，食農教育讓孩子了解食物來源、增進食物選擇能力，還能讓孩子體驗農夫辛苦，未來必定會更加珍惜食物。

彰化縣長王惠美、前立委鄭汝芬以及北斗農會總幹事張桂連等人，在螺陽國小學生的帶領下，參觀校園的農田，學生也細心向縣長媽媽介紹他們所栽種的農作物，還在現場摘了剛好成熟的玉米，結束後一行人到教室內，動手製作米漢堡。

王惠美表示，相當肯定螺陽國小食農教育成果，特別是「自然農法」友善耕種方式，兼顧食安及環境保護，將校內6顆樹木的落葉都集中製作堆肥，縣府也補助購買碎木機，將樹木殘枝絞碎，製作成有機肥料，達到低碳永續校園的目標。

王惠美說，感謝農會協助指導，還校長與老師的用心，從食農教育的推廣，帶到循環經濟、食安、環保等議題，透過產官學合作，還結合社區青農的資源，讓孩子從體驗、到餐桌的學習歷程，有更多面向的學習成果，螺陽國小成功的經驗，相當值得推廣。

(中時 )