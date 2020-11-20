民雄退休員警宿舍傳火警 幸無人受困 14:112020/11/20 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣民雄鄉民族路一處住宅20日中午發生火警，所幸無人員受困。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣民雄鄉民族路一處住宅20日中午發生火警，由於為木造建材，火勢延燒相當迅速，消防人員花了近20分鐘才將火勢撲滅，所幸無人員受困，消防局同步通知警察局到場協助。 嘉義縣消防局指揮中心今日12時21分接獲民眾報案，指稱民雄鄉民族路發生住宅火警，人員到現場，發現為一棟1樓木造建築物起火燃燒，燃燒面積60平方公尺，由於火警地點為退休員警宿舍，消防局同步通知警察局到場協助。 (中時 ) #民雄 #員警 #宿舍 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民雄退休員警宿舍傳火警 幸無人受困 14:112020/11/20 社會 報案APP建功 柴山獨攀翁卡野徑獲救 16:372020/11/15 寶島 桃園創全亞洲之先引進事故安全官 不救災改當指揮官衛星 22:092020/11/16 社會 興富發夢幻誠失火 暫停工 04:102020/11/19 財經要聞 大潭發電廠臨時屋起火 3名員工逃出 10:032020/11/13 社會 興富發台中百億大案「夢幻誠」工地驚傳火警 23:252020/11/17 財經 農村人力荒 嘉義縣長翁章梁肯定嘉義大學研發智慧農業 17:472020/11/19 生活 登山步道接連傳事故 苗縣消防局增設報案APP告示牌 15:492020/11/18 寶島 興富發「夢幻誠」工地失火 財務損失待評估 10:522020/11/18 財經 等不到救援 小黃狗困河中7小時斷氣 04:102020/11/19 地方新聞 社會熱門新聞 法務部長批惡行惡狀 劉承武翹班開管委會咆哮住戶只記警告 - 社會 違法放貸53億還收3億回扣 永豐金創辦人何壽川一審判8年半 - 社會 遭軍人押到公廁及海堤硬上拍片 女泣訴：我拒絕他還一直動 - 社會 國三女上學途中遭陌生男鎖喉強拉入巷 家長嚇壞警火速逮到人 - 社會 又一名受害者！新北狼醫慣用SOP曝光 誘騙多人做不安全性行為 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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