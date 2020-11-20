嘉義縣民雄鄉民族路一處住宅20日中午發生火警，由於為木造建材，火勢延燒相當迅速，消防人員花了近20分鐘才將火勢撲滅，所幸無人員受困，消防局同步通知警察局到場協助。

嘉義縣消防局指揮中心今日12時21分接獲民眾報案，指稱民雄鄉民族路發生住宅火警，人員到現場，發現為一棟1樓木造建築物起火燃燒，燃燒面積60平方公尺，由於火警地點為退休員警宿舍，消防局同步通知警察局到場協助。

(中時 )