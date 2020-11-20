因應水情嚴峻，台南水情燈號於11月18日轉為黃色燈號，台南地區2021年第一期稻作至少需要2.2億噸用水，然截至11月20日止，曾文、烏山頭水庫蓄水量僅1.73億噸，預估停灌機率高，若第一期稻作宣布休耕，其餘雜作有乾旱狀況，台南市農業局表示，將請公所儘速辦理乾旱災害查報，維護農民權益。

台灣面臨40年以來降雨量最少的一年，由於沒有颱風額外帶來水氣，造成降雨非常少。經濟部水利署南區水資源局表示，南部地區今年6月至9月各水庫集水區降雨量未達歷年的6成，尤其曾文水庫集水區降雨量更不到5成。

台南市府表示，台南每日民生用水至少需要97.4萬噸水源，主要由曾文、烏山頭、南化水庫供應，目前暫時供應無虞，但必須適當通盤規畫，維持各項用水平衡。市府也實施多項節水措施，如政府各機關節水省水、回收水再利用、工業區及南部科學園區節水措施等，以提高水資源使用率。

台南市農業局長謝耀清表示，因應乾旱，台南市將配合農田水利署辦理管路灌溉設施補助，於農田水利署嘉南管理處各水利工作站受理申請，每一農戶最高可補助40萬元，補助項目包含管路灌溉設施、調蓄設施、調節控制設施及動力抽水設備等。

管路灌溉設施部分，穿孔管系統每公頃最高補助5.5萬元、噴頭系統每公頃最高補助11萬元、微噴系統每公頃最高補助16萬元、滴灌系統每公頃最高補助18萬元。

相關補助措施請農民洽詢鄰近農田水利署工作站詢問，並建議於灌溉管線施作前尋求工作站或農業改良場協助，以達到最佳節水效果。

(中時 )