奇美博物館將於12／12起連續2個周末舉辦「聖誕週末」。（奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真）

奇美博物館將於12／12起連續2個周末舉辦「聖誕週末」。（奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真）

奇美聖誕週末來了！奇美博物館將於12／12起連續2個周末舉辦「聖誕週末」，今年首度因應疫情，憑活動票券就送館方與口罩國家隊的台南在地廠商康那香攜手合作獨家特製醫療級聖誕口罩，活動除了民眾最愛聖誕市集、聖誕舞會、幸福聖誕樹、主題展覽等內容，更首度推出「戶外聖誕電影」、「希望小提琴主題限定展」，12歲以下兒童免費入場。

2020年全球受疫情影響甚鉅，處處充滿不安氣氛，民眾無法出國旅遊散心，奇美博物館特別以「聖誕老公公來了」為主題，透過聖誕老公公溫暖形象傳遞「希望」力量，讓民眾不用出國就能感受置身歐美過節情境。

為落實防疫，館方邀請口罩國家隊的台南在地廠商「康那香」攜手合作，推出兩款獨家設計的醫療級口罩，口罩樣式以聖誕色系搭配當期特展「紙上奇蹟2－無所不彈」」摺紙線條與幾何元素，看起來極富節慶感，民眾只要持本次活動票券皆可兌換乙份，周六、日將發送不同款式，數量有限送完為止。

今年也同時推出許多全新企畫，例如首度推出「戶外聖誕電影」，邀請民眾在園區以最舒服姿態坐臥草地上，輕鬆歡樂地欣賞「冰雪奇緣」、「巧克力冒險工廠」、「西雅圖夜未眠」等讓人一再回味的經典好劇。

此外，活動首日更祭出台灣第一代管風琴「現聲」演奏，擁有約140年歷史的「威爾遜管風琴」為最早來台的2座管風琴之一，1964年由美國海軍運送來台，安置於台南神學院，後由奇美修復保存，目前於奇美博物館展出，此次將首度在博物館公開演奏，重現其莊嚴神聖的昔日風華。

去年獲得極大回響的聖誕舞會今年將再度登場，由聖誕老公公與他的好朋友們帶領民眾歡樂共舞、盡情拍照。歡迎男女老少裝扮屬於自己的聖誕造型，前來感受舞會的浪漫情調。詢問度最高的「聖誕市集」將集結80個風格攤位，包括聖誕美食熱可可、熱紅酒、肉桂捲、窯烤PIZZA等。現場還有小朋友最愛的許願樹、旋轉木馬、聖誕燈光秀等。

每年吸引大批民眾拍照打卡的幸福聖誕樹，本周已率先亮相，13公尺高聖誕樹在博物館歐風建築的映襯下更顯浪漫經典，即日起展出至明年1／5，每日17：30至22：00點燈。奇美博物館「聖誕週末」凡入園即需購票，預售票250元，即日起於ibon售票系統開賣；活動現場票300元，12歲以下持有效證件可免費入場。

(中時 )