美國財政部長穆努欽（Steve Mnuchin）決定讓數個聯準會的緊急放款計畫於12月31日結束，此舉將大幅減少該央行支持金融系統的能力。

穆努欽周四發函表示，他不會延長聯準會採用《CARES法案》資金的計畫。美國國會在3月通過這個規模達2.2兆美元的法案。穆努欽在給聯準會主席鮑爾的信中表示，根據《CARES法案》分配給財政部的4,550億美元，應該改由國會重新分配。

聯準會這些激勵措施，是為了應對今年早些時候封鎖措施造成金融恐慌所設立的，讓聯準會有能力向各種金融市場提供高達4.5兆美元的融資。穆努欽聲稱讓這些資金到期是國會的意思。

穆努欽的決定，加劇了市場對於經濟全面成長的擔憂，因數據顯示美國經濟復甦的力道正在逐漸消退，美國上周初次請領失業給付人數超出市場預期，且為5周來首度增加，以及數據顯示，到明年1月美國將有超過1000萬人失業。

聯準會發布一份罕見的聲明，公開表達不認同財政部的決定，聲明中表示，聯準會希望在疫情期間建立的全套應急措施能繼續發揮其重要作用，為美國仍然緊張與脆弱的經濟提供支持。

不過，有知情人士透露，雖然這些融資工具將於年底到期，但不管是穆努欽或拜登政府的新財長，都可能在與聯準會達成的新協議下，恢復這些緊急放款計畫。

在美國疫情急升之際，穆努欽的決定加劇市場的不確定性，稍早前，道瓊指數期貨跌0.8%，標普500指數期貨跌0.7%。美國10年期公債殖利率跌至0.818%，創10日新低。

(時報資訊)