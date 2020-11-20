台灣桌球男單小將林昀儒以及女將鄭怡靜，今天在世界桌球年終總決賽分別擊敗對手，攜手闖進八強，林昀儒預計在晚間8點40分挑戰大陸名將許昕，這將是一場苦戰；鄭怡靜則在晚間7點遭遇世界排名第5的大陸21歲悍將王曼昱。

目前世界排名第8的鄭怡靜，今天迎戰世界排名第19的波多黎各選手狄亞茲，雙方過去僅交手1次，鄭怡靜在2015年世錦賽直落四淘汰狄亞茲，兩人相隔5年再次交手。

狄亞茲是去年汎美運動會女單金牌，今日首局鄭怡靜雖救了4個局點，但仍以9比11失手，不過鄭怡靜立即回神，11比4、12比10、11比5連拿三局取得聽牌優勢，第5局鄭怡靜錯過2個賽末點，但最終還是以13比11鎖定勝局，繼2016與2018年之後，第三次闖進年終總決賽女單八強。

世界排名第7的林昀儒則面對德國前球王奧洽洛夫，雙方過去交手4次，林昀儒除了首次落敗外，隨後在奧地利、卡達和捷克公開賽3連勝對手，而且都是4比2獲勝。

兩人今日再度對決，第1與第3局林昀儒失誤較多，8比11、11比3、4比11陷入落後局面，第4局林昀儒在5比7展開反擊，接連以11比9、11比6拿下聽牌優勢，第6局林昀儒雖錯過2個賽末點，但依舊有驚無險的以12比10保住勝利果實。

林昀儒晚上將遭遇世界排名第二的大陸名將許昕，去年3度交手，林昀儒都吞下敗仗，今晚需要有絕佳表現，否則恐將止步八強。

(中時 )